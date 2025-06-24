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В Башкирии на 16,6% увеличатся выплаты опекунам

В Башкирии с 1 июня 2025 года выплаты опекунам и попечителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличатся на 16,6 процента. Соответствующий закон принят сегодня депутатами парламента республики.

Источник: Башинформ

Расходы на реализацию этого закона в 2025 году составят порядка 87 млн рублей. При этом действующие пособия увеличатся в среднем на 1700 рублей в месяц, сообщила на заседании Госсобрания глава регионального минтруда Ленара Иванова.

На данный момент в Башкирии пособие ежемесячно выплачивается на содержание порядка 9,1 тысячи детей-сирот. Из них 9093 ребенка, или 93,9 процента находятся на воспитании в семьях.

Согласно принятому сегодня республиканскому закону, с 1 июня 2025 года пособие на детей-сирот до 3 лет составит 10 855 рублей; старше 3 лет — 10 439 рублей; до 3 лет с ОВЗ и инвалидностью — 13 027 рублей; старше 3 лет с ОВЗ и инвалидностью — 12 526 рублей.