В Башкирии на 16,6% увеличатся выплаты опекунам

Согласно принятому сегодня республиканскому закону, с 1 июня 2025 года пособие на детей-сирот до 3 лет составит 10 855 рублей; старше 3 лет — 10 439 рублей; до 3 лет с ОВЗ и инвалидностью — 13 027 рублей; старше 3 лет с ОВЗ и инвалидностью — 12 526 рублей.