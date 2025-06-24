ЕАБР прогнозирует рост белорусской экономики в ближайшие годы

Специалисты ЕАБР отмечают, что экономика Беларуси сохранила высокие темпы роста в первом квартале 2025 года. Драйвером для роста стало увеличение внутреннего спроса: выросла потребительская активность, рост показывают также инвестиции, как в частный бизнес, так и в госпредприятия.
Согласно прогнозу ЕАБР, в базовом сценарии рост ВВП в Беларуси в текущем году прогнозируется в размере 3%, этот показатель был повышен на 0,4 процентных пункта из-за высоких показателей первого квартала 2025 года.
«В 2026—2027 годах экономика будет возвращаться к траектории сбалансированного роста», — говорится в прогнозе.
Аналитики банка отмечают, что ВВП, согласно прогнозу, увеличится на 1,9% в 2026 году и на 1,5% — в 2027-м.
Специалисты ЕАБР назвали и фактор риска для белорусской экономики — ее замедление может произойти из-за резкого ослабления глобального экономического роста. Влияние на экономику в республике в этом случае может оказать ухудшение экономической ситуации в России, что, по мнению аналитиков, приведет к снижению спроса на белорусские товары в РФ.
«Сохранение высоких темпов роста экономики России — позитивный фактор риска для белорусской экономики. Если ВВП России будет расти на 2,5% в год или выше в среднесрочной перспективе, то белорусский экспорт получит новый импульс к росту», — подчеркнули в ЕАБР.