ЕАБР прогнозирует рост белорусской экономики в ближайшие годы

Специалисты ЕАБР назвали и фактор риска для белорусской экономики — ее замедление может произойти из-за резкого ослабления глобального экономического роста. Влияние на экономику в республике в этом случае может оказать ухудшение экономической ситуации в России, что, по мнению аналитиков, приведет к снижению спроса на белорусские товары в РФ.