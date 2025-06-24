Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сообщило о привлечении белорусов к работе в выходной

Минтруда разъяснило белорусам о привлечении к работе в выходной день.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда сказали о привлечении белорусов к работе в выходные дни.

И напомнили, что привлечь к работе в выходной день могут только с соблюдением законодательства. Должно быть письменное согласие работника или инициатива работника с согласия нанимателя. В исключительных случаях могут привлечь работника и без согласия, если речь идет о предотвращении ЧП, несчастных случаев, аварий и т.д.

При этом в выходные дни не могут привлекать к работе беременных женщин, несовершеннолетних работников, женщин с детьми до 14 лет, инвалидов.

Компенсацией за работу в выходной могут стать доплаты к зарплате либо неоплачиваемый день отдыха.

— Максимально допустимое количество выходных для работы 12 дней в год, — подчеркнули в Минтруда.

Здесь мы подробнее писали о том, когда белорусов могут привлечь к работе в выходной день.

Между тем милиция назвала сумму штрафа за изготовления самогона «для собственных нужд».