Минтруда сообщило о привлечении белорусов к работе в выходной

В Министерстве труда сказали о привлечении белорусов к работе в выходные дни.
И напомнили, что привлечь к работе в выходной день могут только с соблюдением законодательства. Должно быть письменное согласие работника или инициатива работника с согласия нанимателя. В исключительных случаях могут привлечь работника и без согласия, если речь идет о предотвращении ЧП, несчастных случаев, аварий и т.д.
При этом в выходные дни не могут привлекать к работе беременных женщин, несовершеннолетних работников, женщин с детьми до 14 лет, инвалидов.
Компенсацией за работу в выходной могут стать доплаты к зарплате либо неоплачиваемый день отдыха.
— Максимально допустимое количество выходных для работы 12 дней в год, — подчеркнули в Минтруда.
Здесь мы подробнее писали о том, когда белорусов могут привлечь к работе в выходной день.
Между тем милиция назвала сумму штрафа за изготовления самогона «для собственных нужд».