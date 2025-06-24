Минтруда сообщило о привлечении белорусов к работе в выходной

И напомнили, что привлечь к работе в выходной день могут только с соблюдением законодательства. Должно быть письменное согласие работника или инициатива работника с согласия нанимателя. В исключительных случаях могут привлечь работника и без согласия, если речь идет о предотвращении ЧП, несчастных случаев, аварий и т.д.