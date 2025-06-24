Тарифы поднимут с 1 июля — озвучили рост оплаты на 2025 — 2026 годы

Да! Если ваши траты на ЖКХ стали непомерными, вы можете оформить субсидию, которая компенсирует до 50% от стоимости услуг ЖКХ. Кроме того, имеются и другие меры поддержки. Например, можно ежемесячно возвращать часть оплаченных за ЖКУ средств, если ваши траты превышают 22% от семейного бюджета.