Тарифы поднимут с 1 июля — озвучили рост оплаты на 2025 — 2026 годы

Правительство РФ утвердило новые показатели индексации: в среднем по стране +11,9%. ИА IrkutskMedia рассказывает, на сколько увеличится оплата за конкретные коммунальные услуги.
Что будет с вашими счетами в 2025 году?
Новый уровень индексации затронет не только общие платежи за квартиру, но и отдельные виды услуг:
Газ для населения подорожает на 10,3%
Электроэнергия вырастет сразу на 12,6%
Пример:
Если вы платили за электроэнергию 700 рублей, после индексации сумма может увеличиться до 788 рублей уже этим летом. А если живете в частном доме или используете электрокотёл — разница будет ощутимой.
Что дальше? Индексация в 2026 и 2027 годах
Правительство подготовило план повышения стоимости коммунальных услуг на несколько лет вперёд:
1 июля 2026 года — индексация на 5,4%
1 июля 2027 года — ещё +4,8% к оплате ЖКХ
Для сравнения:
В 2024 году среднее повышение составило 9,8%, и многие семьи уже тогда заметили разницу.
В 2026 году газ подорожает ещё на 4,3%, электроэнергия — на 5,2%.
В 2027 году темпы замедлятся, но всё равно сохранятся в пределах 4% роста.
Что стоит за этими цифрами
Рост тарифов объясняется необходимостью модернизации инфраструктуры, повышением цен на энергоносители и инфляцией. Однако власти заверяют, что максимально допустимый рост регулируется федеральным центром, и каждый регион может скорректировать индексацию, исходя из местной экономической ситуации.
Как узнать, сколько вы будете платить?
Все данные об индексации публикуются на официальных сайтах региональных служб по тарифам и энергетике. Также информацию можно найти:
На портале «Госуслуги» (раздел «ЖКХ»)
В личном кабинете ресурсоснабжающих организаций
Уведомлениях от управляющей компании
Совет: проверьте свой ежемесячный расчёт заранее — возможно, пришло время задуматься о субсидии или льготах, если ваши расходы превышают 22% от семейного дохода.
Можно ли вернуть часть средств?
Да! Если ваши траты на ЖКХ стали непомерными, вы можете оформить субсидию, которая компенсирует до 50% от стоимости услуг ЖКХ. Кроме того, имеются и другие меры поддержки. Например, можно ежемесячно возвращать часть оплаченных за ЖКУ средств, если ваши траты превышают 22% от семейного бюджета.