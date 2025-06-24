Нижегородский минград опубликовал проект КРТ на Панина и Республиканской

Для будущего строительства планируется снос 26 объектов недвижимости, включая 21 жилой дом. Это дома №№ 1/18, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 10 по Высоковскому проезду; №№ 29, 31 по улице Ижорской; № 45/18 по улице Полтавской; №№ 20А, 20Б, 20 В, 20 Г по улице Республиканской; №№ 20, 22, 24, 26/12 по улице Панина. Семь из этих домов аварийные, еще 14 — нет. Жильцы последних вправе проголосовать за то, чтобы не участвовать в проекте КРТ, тогда их дома сносить и расселять не будут.