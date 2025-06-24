1 млрд евро и новые горизонты: Казахстан укрепляет партнерство с ЕБРР

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что сотрудничество между банком и Казахстаном развивается успешно. Она отметила, что в прошлом году объем инвестиций достиг почти 1 млрд евро, а в 2024 году он вырос втрое по сравнению с 2023 годом. Кроме того, она выразила готовность и далее содействовать Казахстану в развитии транспортной доступности и энергетического сектора.