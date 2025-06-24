Эмиграция из Казахстана достигла минимального уровня

Тренд на снижение оттока граждан из Казахстана в целом наблюдается последние 25 лет. Если в 2000 году республику покинули 155,7 тыс. человек, то по итогам 2024-го — 12,7 тыс. граждан. Лишь в отдельные временные периоды статистики фиксировали рост численности эмигрантов: с 2006 по 2008 год и с 2013 по 2019 год. Ещё момент: сальдо внешней миграции, которое на протяжении многих лет было отрицательным, в 2023—2024 годах демонстрировало плюсовые значения. По итогам прошлого года в страну въехали 23,9 тыс. человек, а выехали уже обозначенные 12,7 тыс. граждан, соответственно сальдо составило 16,6 тыс. Главными «поставщиками» эмигрантов из Казахстана выступают северные и восточные регионы. Суммарная доля выехавших в 2024 году из Костанайской, Павлодарской, Абайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей составила 47,9%.