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Стоимость земли под жилье и дачи изменилась для 30% территорий Беларуси

Национальное кадастровое агентство сказало, где в Беларуси изменили стоимость земли.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что в Беларуси зафиксирована новая кадастровая стоимость для 30% территории страны, пишет БелТА.

В частности, стоимость участков изменена для 30% белорусских территорий. В том числе это касается Пуховичского и Полоцкого районов, которые являются одними из наиболее крупных по числу садоводческих товариществ в стране, а также города Барановичи, который входят в топ-10 крупнейших городов республики по численности населения.

Отмечается, что процесс утверждения результатов кадастровой оценки затрагивает стоимость земель под жилую усадебную и рекреационную зоны, в том числе для садоводческих товариществ и дачных кооперативов.

— Кадастровая стоимость может использоваться на следующий день после внесения результатов оценки в регистр стоимости, — уточнили в агентстве.

Обжаловать результаты внесенные в регистр стоимости можно в шестимесячный срок с момента внесения.

Напомним, также власти рассказали, как далеко надо скашивать траву за забором частного дома по новым правилам: «От границы участка до тротуара или дороги и на 10 метров вглубь от всех сторон».

Еще ЖКХ сказало белорусам, что делать со скошенной травой и сорняками на участках.