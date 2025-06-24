Стоимость земли под жилье и дачи изменилась для 30% территорий Беларуси

В частности, стоимость участков изменена для 30% белорусских территорий. В том числе это касается Пуховичского и Полоцкого районов, которые являются одними из наиболее крупных по числу садоводческих товариществ в стране, а также города Барановичи, который входят в топ-10 крупнейших городов республики по численности населения.