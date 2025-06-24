Умное развитие. Итоги ПМЭФ: Петербург делает ставку на науку и инновации

ПМЭФ-2025 стал очень результативным для Северной столицы. Общая сумма инвестиций по итогам подписанных соглашений превысила 1 трлн рублей. Большая часть из них направлена на укрепление потенциала научно-производственного комплекса города, а охватывают соглашения весь возможный спектр — от высокотехнологичных отраслей до сферы экологии. Подробности — в материале spb.aif.ru.
Приоритеты-2030.
В выступлениях петербургской делегации на ПМЭФ-2025 неоднократно звучало определение города на Неве как «мегаполиса XXI века», и подобный акцент не случаен — в Северной столице сосредоточена 1/10 часть научного потенциала всей страны, город находится в числе лидеров инновационных производств, а мощности Петербурга позволяют не только создавать высокотехнологичную продукцию, но и направлять усилия на создание удобной и экологически чистой городской среды. Вся работа должна быть системной, комплексной и научно выверенной.
«Северная столица заключила 67 соглашений (в том числе более 40 инвестиционных) на общую сумму 1 трлн 288 млн рублей. Это позволит нам продолжить развитие Петербурга как мегаполиса XXI века. Наука и новые технологии, передовая промышленность — приоритеты развития Санкт-Петербурга до 2030 года. На площадке ПМЭФ мы создали фундамент для успешной и ускоренной реализации новых президентских нацпроектов, а также всех наших стратегических планов», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Активное развитие промышленности Петербурга позволяет укреплять технологический суверенитет всей России. К примеру, важным шагом к достижению этой цели станет запуск в Северной столице производства нового отечественного автомобиля Lada Iskra. Президент «Автоваза» Максим Соколов сообщил, что выпуск этой модели планируется начать в 2025 году, а в 2026 году удвоить объёмы.
«Мы оценили высокое качество сборки кроссоверов XCITE, которые производят в Северной столице, и приняли решение развивать совместный сборочный проект с нашей новинкой — LADA Iskra. Это обеспечит сохранение опытного коллектива “Автозавода” и даст дополнительные заказы для российской компонентной отрасли», — отметил Максим Соколов.
Будет расширяться производство и на легендарном петербургском предприятии «Радар ММС», которое недавно отметило своё 75-летие.
«Петербург активно реализует президентский проект по развитию беспилотных систем. Разработкой и производством беспилотников в нашем городе занимаются более 20 компаний. “Радар ММС” — одно из ключевых предприятий отрасли, лидер радиоэлектронной промышленности России. Новое соглашение позволит расширить его мощности, создать новые рабочие места с высокой зарплатой», — подчеркнул Александр Беглов.
Стала ясна и дальнейшая перспектива знакового для Петербурга предприятия «Северная верфь» — на ПМЭФ было подписано инвестиционное соглашение на 300 миллиардов рублей, которые предполагается вложить в модернизацию предприятия и расширение производства. Это позволит и сохранить историческое наследие города, и укрепит позиции Петербурга как ключевого центра судостроения в России.
«Петербург — город мирового значения с уникальной историей, архитектурой, культурой. Но в то же время это живой механизм. Его надо развивать и привносить все современные методы и достижения. Совмещение историзма и развития — очень сложное. Но руководству города успешно удаётся это сочетать», — отметил глава корпорации ОСК Андрей Костин. Он подчеркнул, что речь идёт о построении новой верфи на месте существующих мощностей без отрыва от производства. Ожидается, что производительность возрастёт в 16 раз.
Будущее города.
Открытие многих производств предполагает и создание научно-производственных площадок. То есть не просто выпуск той или иной продукции, а её развитие и постоянное совершенствование. К примеру, ООО «АГР Холдинг» и китайская компания ООО «Уху Дефейту Аутомобайл Технолоджи» (Defetoo) подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта «Создание Центра исследований и разработок в области автомобилестроения». Петербург вместе с тем же «Радар ММС» будет создавать Морской испытательный комплекс для военной и гражданской морской техники.
А одним из самых масштабных примеров может стать создание инновационно-промышленного кластера на территории инновационного научно-технологического центра «Невская дельта» (ИНТЦ) в Пушкинском районе рядом с кампусом СПбГУ. По решению правительства России, в «Невской дельте» будут вестись исследования по восьми направлениям — агробиотехнологии, фармацевтике, автономным источникам питания, нефтегазовой отрасли и другим. Создаётся площадка «полного цикла»: от разработки технологий до выпуска конечной продукции. Проект кластера включает строительство Центра трансфера технологий и инновационного центра общей площадью более 33 тысяч квадратных метров.
«Такие площадки — будущее нашего города и России. Залог обеспечения технологического суверенитета страны, достижения технологического лидерства России», — сказал Александр Беглов.
Уже в этом году, ещё до создания инфраструктуры, «Невская дельта» начнёт приём первых резидентов. Для них предусмотрен ряд преференций. Будут созданы тысячи высокопроизводительных рабочих мест.
Технологии для жизни.
Жизненно важным и для города, и для всей страны стало соглашение о создании передового производства клеточных продуктов для лечения онкологических заболеваний. Его центром станет ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина».
"Один из приоритетов нашего города — здоровье петербуржцев. МИБС — наш давний и надёжный партнёр, создатель одного из лучших в мире Центров протонной терапии.
За 7 лет в нём получили лечение порядка 6 тысяч человек. Создание нового производства станет следующим шагом в лечении онкологических заболеваний. Методы терапии, которые предлагает Институт, — это инновационная медицина XXI века", — отметил Александр Беглов.
В октябре 2017 года МИБС реализовал проект по строительству Центра протонной терапии. Новая площадка дополнит существующий Центр. Инвестиции в её создание составят не менее 1,5 млрд рублей.
Чисто там, где убирают.
Петербург традиционно занимает лидирующие позиции в рейтингах самых чистых городов России. Вместе с тем постоянный рост численности населения, огромное количество реализуемых промышленных проектов, строительство дорог и мостов ставят перед городом новые вызовы.
Поэтому на форуме были заключены стратегические соглашения, продолжающие новую экологическую политику города. Подписаны договоры с ведущими организациями отрасли — ППК «Российский экологический оператор», АО «Невский экологический оператор», АО «Акрон Холдинг» и ООО «Неваспецпласт». Общий объём инвестиций составил 22 миллиарда рублей. Эти соглашения должны стать основой для перехода Петербурга к экономике замкнутого цикла. Другими словами — город практически перестанет генерировать мусор, так как отходы в массе будут подвергаться глубокой переработке и использоваться вторично.
В частности, соглашение с ООО «Неваспецпласт» позволит создать крупнейшее на Северо-Западе России предприятие по переработке пластиковых отходов. Завод сможет принимать ПЭТ-бутылки, мощность нового производства составит до 20 тысяч тонн в год. Полученная продукция высокого качества будет использована как сырьё для изготовления новой пищевой упаковки. А АО «Невский экологический оператор» займётся строительством комплекса по переработке отходов «Новосёлки», который будет оснащён современным оборудованием и технологиями. Здесь будут перерабатывать органический мусор в техногрунт (до 240 тысяч тонн в год) и выпускать брикеты альтернативного топлива (до 120 тысяч тонн в год).
«Петербург проявляет системный подход к формированию экономики замкнутого цикла. Мы видим, как здесь активно развиваются проекты в сфере обработки и переработки отходов, реализуются инфраструктурные инициативы. Например, в 2024 году ввели КПО “Волхонка”. Это важный вклад в достижение национальных целей — снижение захоронения и вовлечение вторсырья в повторный оборот», — подчеркнула генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова.
Можно констатировать, что ПМЭФ-2025 оказался не только удачным для Петербурга с точки зрения объёма инвестиций. Городские власти продемонстрировали, что Северная столица развивается по стратегическому плану, где все составляющие увязаны воедино. Петербург не просто претендует на статус мегаполиса XXI века, а уже сейчас определяет те тренды, которым будут следовать другие российские регионы. Тем более что планов на развитие у города на Неве ещё много, и инвесторам есть на что обратить внимание.
«Санкт-Петербург сегодня развивается как мегаполис XXI века. У нас проектов хватит на всех», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.