Умное развитие. Итоги ПМЭФ: Петербург делает ставку на науку и инновации

В частности, соглашение с ООО «Неваспецпласт» позволит создать крупнейшее на Северо-Западе России предприятие по переработке пластиковых отходов. Завод сможет принимать ПЭТ-бутылки, мощность нового производства составит до 20 тысяч тонн в год. Полученная продукция высокого качества будет использована как сырьё для изготовления новой пищевой упаковки. А АО «Невский экологический оператор» займётся строительством комплекса по переработке отходов «Новосёлки», который будет оснащён современным оборудованием и технологиями. Здесь будут перерабатывать органический мусор в техногрунт (до 240 тысяч тонн в год) и выпускать брикеты альтернативного топлива (до 120 тысяч тонн в год).