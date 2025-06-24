Аналитики ЕАБР сказали, что будет с белорусской экономикой в 2026 и 2027 году. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Евразийского банка развития.
По информации аналитиков, экономика Беларуси смогла сохранить высокие темпы роста в первом квартале 2025 года. Драйвером послужило увеличение внутреннего спроса. Так, выросла потребительская активность, рост показывают и инвестиции: и в частный бизнес, и в государственные предприятия.
Согласно прогнозу, в базовом сценарии рост ВВП Беларуси в 2025 году окажется в размере 3%. Указанный показатель был повышен на 0,4 процентных пункта по причине высоких показателей первого квартала 2025 года.
«В 2026—2027 годах экономика будет возвращаться к траектории сбалансированного роста», — говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что, исходя из прогноза, ВВП в 2026 году вырастет на 1,9%, а в 2027 году — на 1,5%.
Согласно прогнозу ЕАБР, в базовом сценарии рост ВВП в Беларуси в текущем году прогнозируется в размере 3%, этот показатель был повышен на из-за высоких показателей первого квартала 2025 года.
Вместе с тем аналитики назвали фактор риска для белорусской экономики — ее замедление может случиться из-за резкого ослабления глобального экономического роста.
Тем временем Нацбанк Беларуси объявил о повышении ставки рефинансирования до 9,75% с 25 июня.
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