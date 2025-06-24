Вячеслав Федорищев: в Самарской области работает делегация Совета Федерации

В Самарской области продолжаются мероприятия по обсуждению финансовой стратегии региона. Члены Комитет по финансам и бюджету верхней палаты российского парламента провели совместное заседание с представителями регионального правительства, в ходе которого были рассмотрены ключевые аспекты бюджетной и финансовой политики.
Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.
Участники погрузились в экономические реалии региона, ознакомились с деятельностью ведущих предприятий и обсудили актуальные задачи развития в условиях непростой макроэкономической ситуации.
Особое внимание было уделено реализации тех приоритетов, которые обозначены на федеральном уровне главой государства.
В Самарской области представлена практически вся отраслевая структура экономики: нефтегазовый комплекс, автомобилестроение, авиастроение, высокие технологии, сельское хозяйство.
Именно это делает регион стратегически важным для национального развития.
Для устойчивого роста активно используется механизм консолидации бюджета — оптимизация расходов, борьба с теневой экономикой и привлечение внебюджетных источников.
Регион также участвует почти во всех федеральных программах и национальных проектах, ориентированных на технологическое развитие.
Поиск баланса между финансовыми обязательствами и перспективами роста — это ежедневная работа всей команды регионального правительства, отметил губернатор.
Важным событием заседания стало заявление заместителя министра здравоохранения РФ Натальи Хоровой. Она сообщила, что два крупных проекта здравоохранения Самарской области получили предварительную поддержку со стороны Минздрава России.
Первый — строительство новой современной детской областной больницы в Самаре на 200 коек общей площадью более 25 тысяч квадратных метров.
Второй — возведение онкологического корпуса в Тольятти. Объекты имеют стратегическое значение как для улучшения доступности медицинской помощи, так и для снижения уровня заболеваемости и смертности в регионе.
Проекты направлены на согласование в бюджетную комиссию при Минздраве РФ, что является важным шагом на пути к их реализации.
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