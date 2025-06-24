Вячеслав Федорищев: в Самарской области работает делегация Совета Федерации

В Самарской области продолжаются мероприятия по обсуждению финансовой стратегии региона. Члены Комитет по финансам и бюджету верхней палаты российского парламента провели совместное заседание с представителями регионального правительства, в ходе которого были рассмотрены ключевые аспекты бюджетной и финансовой политики.