В Крыму замедлилась инфляция: дешевеют яйца и техника

По ее словам, ключевыми факторами снижения инфляции стали сокращение потребительского спроса, укрепление рубля и рост предложения на рынке. В частности, подешевели товары длительного пользования, в том числе электроника и часть продовольственных позиций.
«В мае благодаря расширению местного производства на рынках региона подешевели огурцы, помидоры и яйца. Отмечу, что стоимость яиц у нас продолжает оставаться самой низкой по России», — рассказала руководитель направления.
На фоне замедления общего роста цен в регионе некоторые товары продолжают дорожать. Зафиксировано повышение стоимости рыбопродуктов, что связано со снижением объемов вылова по стране и ростом издержек у производителей и переработчиков.
Также в мае продолжился рост цен на кофе и чай. Причины — неурожай кофейных зерен в странах-поставщиках и повышение мировых цен. На стоимость чая повлияло увеличение расходов на упаковку и логистику.
«Среди непродовольственных товаров заметнее всего в мае подорожали медицинские товары, моющие и чистящие средства. Причина общая — у поставщиков и производителей увеличились расходы на сырье, транспортировку и оплату труда. В целом за 12 месяцев медицинские товары подорожали почти на 9%, а моющие и чистящие средства — на 5,5%», — добавила Денисенко.
Благодаря охлаждению спроса из-за высоких процентных ставок дешевеет техника: компьютеры, бытовая электроника, телерадиотовары. Компании снижают цены за счет укрепления рубля и достаточных складских запасов.
«Пока ставки в банках высокие, крымчане предпочитают больше сберегать, а не брать кредиты на несрочные покупки. Мы видим, что в результате этого спрос на товары и услуги снижается, что ведет к замедлению роста цен», — подчеркнула Денисенко.
Наиболее заметный рост цен в мае эксперт отмечает в сфере услуг. Вновь подорожал отдых в санаториях и проживание в гостиницах. Растущий туристический спрос позволяет компаниям переносить затраты на питание, содержание номерного фонда и оплату труда персонала в цены на отдых.
Ранее, 6 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 20% годовых. Несмотря на это, по прогнозам регулятора, для возвращения инфляции к целевым 4% потребуется еще продолжительное сохранение жесткой денежно-кредитной политики.