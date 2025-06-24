В Крыму замедлилась инфляция: дешевеют яйца и техника

«Среди непродовольственных товаров заметнее всего в мае подорожали медицинские товары, моющие и чистящие средства. Причина общая — у поставщиков и производителей увеличились расходы на сырье, транспортировку и оплату труда. В целом за 12 месяцев медицинские товары подорожали почти на 9%, а моющие и чистящие средства — на 5,5%», — добавила Денисенко.