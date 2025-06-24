В Минмолодежи РТ рассказали, каким может быть парк «Урам 2.0»

«Мы буквально недавно с коллегами встречались и обсуждали, каким может быть “Урам 2.0”. Для нас сегодня важно, да и для подростков, молодежи тоже, — это некий профориентационный центр. Молодые папа или мама с дочерью или сыном могут прийти туда и, например, вместе сколотить скворечник, приготовить какое-то блюдо — пирог, губадию, эчпочмак и так далее. Как нам кажется, это будет максимально интересно. И что самое важное — это не только для подростков, но и для наших молодых семей. Мы видим, что есть запрос на то, чтобы создавались такие пространства», — сказал Садыков.