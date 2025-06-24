Минфин выпустит еврооблигации на сумму не менее $1 млрд

Заявки на покупку евроблигаций на KASE можно подать с 24 июня, с 14:00 до 18:00 по времени Астаны. Дата расчетов — 3 июля 2025 года, расчеты при первичном размещении осуществляются в долларах. Подчеркивается, что все расчеты по еврооблигациям, включая расчеты при первичном размещении, выплаты купона и основного долга, осуществляются в долларах.