Минфин выпустит еврооблигации на сумму не менее $1 млрд

«Доходность к погашению будет определяться по результатам сбора заявок инвесторов. Ориентир индикативной доходности к погашению по еврооблигациям: в районе 5,25%/5,625%. Ожидаемый номинальный объем выпуска — не менее 500 млн долларов. Валюта выпуска — доллар США. Срок обращения: 7 лет и 12 лет», — отмечается в сообщении.
Заявки на покупку евроблигаций на KASE можно подать с 24 июня, с 14:00 до 18:00 по времени Астаны. Дата расчетов — 3 июля 2025 года, расчеты при первичном размещении осуществляются в долларах. Подчеркивается, что все расчеты по еврооблигациям, включая расчеты при первичном размещении, выплаты купона и основного долга, осуществляются в долларах.
В понедельник, 23 июня в Минфине сообщили, что планируют выпустить двухтраншевые еврооблигации, деноминированные в долларах США. Уточнялось, что срок погашения бумаг составит 7 и 12 лет «в зависимости от рыночных условий».
«Еврооблигации будут выпущены в рамках Программы GMTN (Global Medium Term Note Programme) с тройным листингом на Лондонской фондовой бирже (LSE), Астанинской международной бирже (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE)», — говорилось в сообщении Минфина по итогам одного из звонков с инвесторами, который состоялся 23 июня 2025 года.
Citi, JP Morgan и Societe Generale выступят в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров вместе с Halyk Finance и Teniz Capital.
На сайте KASE позже уточнили, что речь идет о размещении старших необеспеченных еврооблигаций, «бенчмарк-размера 144A/Reg S».
Отметим, в настоящее время Республика Казахстан имеет рейтинг Baa1 от Moody’s, BBB- от S&P и BBB от Fitch, все прогнозы «стабильные».
18 июня 2025 года в Минфине соообщали, что Казахстан готовится к roadshow евробондов, которые планируется выпустить в июле 2025 года.
«Будем выпускать в июле 2,5 млрд долларов. Сейчас работу проводим, roadshow делаем, еще не начали, ждем окончательной ставки Федрезерва США, тогда будет понятно, какая ставка будет и по какой мы готовы пойти», — сказал министр финансов Мади Такиев журналистам Интерфакс-Казахстан.
Позже, 18 июня Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, сообщила, что по итогам двухдневного заседания
Напомним, в 2024 году Казахстан осуществил выпуск еврооблигаций на 1,5 млрд долларов. Евробонды разместили сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%. Бумаги были выпущены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана» — AIX. В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale и в качестве казахстанского организатора — АО «BCC Invest».