Минтруда сказало, как получить дополнительную пенсию в Беларуси

Наталия Мотуз отметила, что для вступления в программу накопительной пенсии необходимо заключить договор с государственным предприятием «Стравита». Отмечается, что документы помогут оформить в одном из офисов компании. Кроме того, подобное можно сделать самому и через личный кабинет на официальном сайте.