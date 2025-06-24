Минтруда сказало, как получить дополнительную пенсию в Беларуси. Подробности сообщила заместитель начальника консультационно-аналитического отдела Минского городского управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Наталия Мотуз, пишет агентство «Минск-Новости».
Специалист пояснила, что новый вид пенсионного страхования (речь идет про программу добровольного пенсионного страхования) предусматривает участие в формировании пенсии как самого сотрудника, так и его работодателя.
— В частности, работник, участвующий в программе, направляет в пенсионные накопления от 1 до 10% начисленной заработной платы. Такой же взнос, но не более 3%, делает его работодатель, — уточнила представитель Министерства труда и социальной защиты.
Наталия Мотуз отметила, что для вступления в программу накопительной пенсии необходимо заключить договор с государственным предприятием «Стравита». Отмечается, что документы помогут оформить в одном из офисов компании. Кроме того, подобное можно сделать самому и через личный кабинет на официальном сайте.
— На сегодня заключено более 53,5 тыс. договоров добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии, — подчеркнула специалист.
По ее словам, большинство страхователей — это женщины. Речь идет про 70%. Кроме того, Мотуз уточнила, что наиболее активно белорусы вступают в данную программу в возрасте от 48 до 57 лет.
— Наиболее востребованный период получения дополнительной накопительной пенсии — 5 лет, — заявила представитель Минтруда.
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