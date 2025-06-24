Пенсионерам в Новосибирской области увеличили выплаты

С начала года в силу вступили меры поддержки, которые коснулись как пенсионеров, так и тех, кто имеет особые заслуги или нуждается в дополнительной помощи.
С начала года пенсионеры 80-ти лет и старше, а также инвалиды первой группы получают увеличенную фиксированную часть пенсии — 17 815 рублей. Эти деньги начисляются автоматически, выплата сменила прежнюю компенсацию.
Доплаты получают и пенсионеры, которые имеют 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве, им начисляют прибавку в 25%.
Тем, кто отработал не менее 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравнённых к нему территориях, также выплачиваются дополнительные средства.
Пенсионеры, которые содержат несовершеннолетних детей или студентов до 23 лет, также могут рассчитывать на дополнительные выплаты, но их нужно оформлять. Сделать это можно в МФЦ или клиентской службе Социального фонда.
Кроме того, пенсионеры, которые не работают и при этом имеют низкий доход, автоматически могут рассчитывать на доплату до уровня прожиточного минимума. В текущем году составляет без малого 15 тысяч рублей.
В региональном отделении СФР подчёркивают, что большинство выплат начисляются без участия самих пенсионеров — на основе уже имеющихся данных. Там, где нужно подтвердить право на доплату, можно обратиться лично или подать заявление через портал «Госуслуги».