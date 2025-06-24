Смольный: острее всего дефицит учителей в области математики, физики и естественных наук

Рассказать о решении проблемы с кадрами главу комитета попросила депутат Госдумы Оксана Дмитриева.
"Действительно, это вопрос достаточно сложный и актуальный для нашей системы. Особенно острая потребность в учителях математики, физики, естественно-научного цикла.
Основной наш партнер в решении этого вопроса — РГПУ имени Герцена. Естественно, ресурсов РГПУ Герцена нам не хватает. Поэтому мы заключили соглашение о переподготовке студентов, которые хотели бы работать педагогами, с Политехническим университетом, Университетом ИТМО и рядом других технических вузов на территории Петербурга", — рассказала Путиловская.
Она отметила, что в рамках переподготовки педагогическую базу будущим учителям дают на базе Академии постдипломного педагогического образования, а научную базу в области математики, физики — в профильных университетах.
Кроме этого большое количество кадров Петербургу дает Некрасовский педагогический колледж.
«Выкручиваемся, конечно, как можем», — отметила Путиловская.
По ее словам, потребность в кадрах только увеличивается со строительством новых школ. На 2025 год запланировано открытие 24 новых зданий.
Вице-губернатор Ирина Потехина добавила, что решать проблему дефицита кадров помогают изменения в городском законодательстве, которому содействовали депутаты.
«У нас появилась возможность целевой подготовки педагогов. В этом году мы впервые будем подавать целевую заявку не от конкретных школ, а от города, чтобы потом распределять их в те школы, где это будет необходимо», — сказала Потехина.
Она отметила, что с 1 сентября будет запущен совместный проект города и ИТМО по внедрению в педагогическую среду знаний в области искусственного интеллекта.