Школу на 500 мест в Симферополе достроят к сентябрю 2027 года

Проведение работ ранее было приостановлено по вине недобросовестного подрядчика.
«Сейчас заключен новый контракт, и принято решение о выделении дополнительных средств в размере порядка 780 млн рублей», — сказано в сообщении.
Строительство планируется завершить к сентябрю 2027 года. Все рабочие процессы находятся под контролем органов власти, добавил Аксенов.
«В новой школе будут созданы современные и комфортные условия для обучения и развития детей, важно, что юные жители микрорайона смогут учиться рядом с домом», — подчеркнул глава Крыма.
Ранее сообщалось в селе Трудовое Симферопольского района уже в ближайшее время начнется строительство нового детского сада, работы закончатся не раньше чем через год.