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Школу на 500 мест в Симферополе достроят к сентябрю 2027 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в Симферополе в микрорайоне Марьино завершится к сентябрю 2027 года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.

Источник: РИА "Новости"

Проведение работ ранее было приостановлено по вине недобросовестного подрядчика.

«Сейчас заключен новый контракт, и принято решение о выделении дополнительных средств в размере порядка 780 млн рублей», — сказано в сообщении.

Строительство планируется завершить к сентябрю 2027 года. Все рабочие процессы находятся под контролем органов власти, добавил Аксенов.

«В новой школе будут созданы современные и комфортные условия для обучения и развития детей, важно, что юные жители микрорайона смогут учиться рядом с домом», — подчеркнул глава Крыма.

Ранее сообщалось в селе Трудовое Симферопольского района уже в ближайшее время начнется строительство нового детского сада, работы закончатся не раньше чем через год.

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