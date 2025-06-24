Дмитрий Пристансков: «Норникель» активно развивает реверсивный инжиниринг

«Наша компания была активно вовлечена в эту работу с самого начала. Наш блок информационных технологий вместе с бизнес-подразделениями провели большую работу на площадке двух ИЦК: “Металлургия и экология”, — рассказал он в беседе с журналистом “Газеты.Ru” на ПМЭФ. По его словам, сам принцип консорциума, где объединяются заказчики, производители, те, кто работает в сфере НИОКР и регуляторы, позволяет “Норникелю” “не просто что-то догонять, а строить полноценную кооперацию вокруг ключевых технологий”.