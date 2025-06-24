В Перми благоустроят городские скверы

Мэр Перми Эдуард Соснин провел рабочую поездку, во время которой осмотрел два общественных пространства — Сквер журналистов в Мотовилихинском районе и сад имени Любимова в Ленинском. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Первым объектом в маршруте стал Сквер журналистов, который в прошлом году победил во всероссийском голосовании по благоустройству. Сейчас здесь ведутся демонтажные работы, укладывается бортовой камень и готовится основа под будущие дорожки. По проекту на территории сквера появятся новые покрытия, детская и спортивная площадки, скамейки, урны, цветники и освещение. Общая площадь обновленного сквера составит около 13 тысяч квадратных метров.
Затем Соснин посетил сад имени Любимова, где благоустройство началось благодаря дополнительному финансированию. Здесь уже завершены подготовительные работы, устанавливаются бордюры, идут работы по прокладке пешеходных дорожек и монтажу уличного освещения. После завершения ремонта в саду появятся спортивная и детская зоны, а также пространство для отдыха студентов. Дополнительно озеленение украсят многолетники и кустарники.
— В этом году мы обновим четыре общественных пространства в Перми: Сквер журналистов, сад им. Любимова, сквер в 64 квартале эспланады и Аллею памяти на Екатерининской, — сообщил Эдуард Соснин в своем телеграм-канале. — Все работы планируем завершить к 30 сентября.
Напомним, что в сквере на 64 квартале планируется оборудовать зоны с навесами, площадки для мероприятий, отремонтировать дорожки и газоны, а также установить новые малые архитектурные формы и высадить зеленые насаждения. Аллею памяти на Екатерининской также приведут в порядок.