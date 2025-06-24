В Перми благоустроят городские скверы

Первым объектом в маршруте стал Сквер журналистов, который в прошлом году победил во всероссийском голосовании по благоустройству. Сейчас здесь ведутся демонтажные работы, укладывается бортовой камень и готовится основа под будущие дорожки. По проекту на территории сквера появятся новые покрытия, детская и спортивная площадки, скамейки, урны, цветники и освещение. Общая площадь обновленного сквера составит около 13 тысяч квадратных метров.