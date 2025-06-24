В Новосибирске снесли самовольный рынок на улице Мира

В Кировском районе Новосибирска убрали рынок, который самовольно разместили на тротуаре по улице Мира. С начала года в городе уже демонтировали более 400 подобных точек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Торговые ряды на улице Мира протянулись почти на 80 метров и мешали проходу пешеходов. Кроме того, конструкция нарушала планы благоустройства: на этом участке предусмотрено расширение тротуаров и подключение к обновлённой дорожной сети.
Снос провели при участии мэрии и под надзором прокуратуры. На демонтаж незаконных объектов в городе дополнительно выделили восемь миллионов рублей. Власти подчёркивают: работа будет продолжена.