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В Новосибирске снесли самовольный рынок на улице Мира

Продавцы заняли тротуар на 76 метров — людям приходилось обходить по дороге.

Источник: пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области

В Кировском районе Новосибирска убрали рынок, который самовольно разместили на тротуаре по улице Мира. С начала года в городе уже демонтировали более 400 подобных точек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Торговые ряды на улице Мира протянулись почти на 80 метров и мешали проходу пешеходов. Кроме того, конструкция нарушала планы благоустройства: на этом участке предусмотрено расширение тротуаров и подключение к обновлённой дорожной сети.

Снос провели при участии мэрии и под надзором прокуратуры. На демонтаж незаконных объектов в городе дополнительно выделили восемь миллионов рублей. Власти подчёркивают: работа будет продолжена.