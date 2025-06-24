В Самаре хотят ускорить трамваи

«Для этого разработан план ремонта трамвайных путей, который учитывает реалии движения — в год их можно ремонтировать не более 10 км. Его первый этап предложено реализовать в 2026 г. в пиковых точках нагрузки — улицы Ташкентская и Галактионовская. Параллельно предлагается обособить трамвайные пути, чтобы людям не было нужды ожидать трамвай буквально на проезжей части — надо довести этот показатель с нынешних 64% до 90%. В том числе для этого предлагается создать новые остановки островного или венского типа — всего более 150 единиц. Все предложения основаны на опыте крупневших мегаполисов», — рассказал Михаил Смирнов в своем Телеграм-канале.