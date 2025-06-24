Глава НАС Шапарин: штрафы за непропуск мигалок вызовут раздражение у водителей

Правительство России одобрило поправки, ужесточающие наказание за непропуск автомобилей с мигалками, не относящимся к полиции, «скорой помощи» и пожарным. Речь идет про персональный транспорт, на котором ездят чиновники и их сопровождение. Тем, кто не уступит этим автомобилям дорогу придется заплатить 7,5 тыс. рублей или распрощаться на год с правами. Юристы и правозащитники в беседе с "Газетой.Ru осудили эту инициативу.
Правительство России одобрило поправки в ст. 12.17 КоАП РФ, которые ужесточают санкции для водителей, не пропустивших спецтранспорт с мигалкой, но без цветографической раскраски. Нарушителям придется заплатить штраф в размере ~от 5,5 тыс. до 7,5 тыс.~ рублей либо лишиться прав от шести месяцев до года, сообщает «Коммерсантъ».
Автор инициативы — глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, член партии «Единая Россия» Василий Пискарев.
Согласно нынешнему закону, за отказ пропустить машину «с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом» водителю грозит предупреждение или штраф в 500 рублей. За непропуск скорой помощи и других машин с включенной синей мигалкой и «цветографическими схемами и надписями» придется заплатить сумму от 4,5 тыс. до 7,5 тыс. руб. либо расстаться с правами на срок от трех месяцев до года.
«Пискарев предлагает наказывать граждан еще и за отказ пропустить машину “без специальных цветографических схем и надписей”, но с включенными маячками красного и синего цвета, равно как и “сопровождаемое ее транспортное средство”», — передает «Ъ».
Речь идет про гражданские автомобили, которые перевозят высокопоставленных лиц. Также это касается машин спецслужб, не имеющих спецраскраски. Депутат утверждает, что на дорогах значительно выросло число случаев, когда автомобилисты не пропускают авто с мигалками. Это, по мнению Пискарева, создает угрозу безопасности объектов государственной охраны. В частности, он напомнил о проведении СВО и росте террористических рисков.
Примечательно, что в мае Минтранс выступил с аналогичной инициативой, которая признавала наличие цветографической раскраски на борту необязательным. Водителей предлагалось обязать перестраиваться в соседний ряд или даже съезжать на обочину.
Война с мигалками.
Пользоваться спецсигналами в России разрешено сотрудникам министерств и ведомств, которые есть в перечне, утвержденным указом президента. Еще в конце прошлого века им предоставлялась возможность пользоваться неограниченным числом мигалок. Однако в 1996-м разрешенное число спецсигналов ограничили до 451 шт.
С тех пор число разрешенных мигалок то стремительно увеличивалось (около 1 тыс. штук в 2000 году), то сокращалось на фоне общественного недовольства (до 610 шт. в 2002 году) — чиновников обвиняли в использовании спецсигналов для личных нужд. Отмечалось, что данные машины были куплены и заправлялись за счет налогоплательщиков. Особый негативный фон спецтранспорту создавали VIP-ДТП.
Так, авария с участием кортежа председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева стала довольно резонансной:
В 2007 году головной Mercedes-Benz с мигалками из сопровождения судьи столкнулся на встречной полосе в Подмосковье с «ВАЗ-2104» под управлением Натальи Труфановой. В аварии погиб ее муж, женщина стала инвалидом, и ее же признали виновной в ДТП.
На сегодняшний день количество разрешенных мигалок для автомобилей без ливреи силового ведомства или медицинской службы, согласно указу Владимира Путина с изменениями на 25 марта 2025 года, ограничено 675 автомобилями.
Ошибочная инициатива.
Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился в актуальности проблемы непропуска машин с мигалками.
По его словам, такие автомобили редко ездят поодиночке, а обычные водители в основном стараются уступить им дорогу. Автоюрист считает, что приравнивать наказание из-за непропуска гражданской машины с мигалкой к «скорой помощи» ошибочно.
"Это не та проблема, которую нужно срочно решать для усиления безопасности движения.
И предлагаемое наказание мне представляется излишним. Другое дело, когда не уступают дорогу скорой, пожарной или полиции — это нарушение куда более серьезное", — заявил Радько.
Эксперт напомнил, что в СССР существовал целый ряд водителей, которые принципиально уступали дорогу только экстренным службам. Однако сейчас таких автомобилистов крайне мало, считает юрист.
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал «Газете.Ru», что водители спецтранспорта сами нередко нарушают правила дорожного движения и пользования спецсигналами.
"Ключевая проблема спецтранспорта заключается в том, что он по закону обязан ехать со звуковым и световым спецсигналами, но часто про это забывается.
Шоферы, как правило, едут исключительно с включенной «люстрой».
Это не считается включенным спецсигналом, но водители спецтранспорта считают, что их все должны пропускать", — пояснил правозащитник.
Шапарин добавил, что в законодательстве ~необходимо ввести ответственность для должностных лиц, которые пользуются спецсигналами с нарушениями.~ В то же время он заявил, что суровое наказание в виде лишения прав и крупного штрафа не должно распространятся на непропуск транспорта чиновников. По его мнению, между такими машинами и транспортом экстренных служб пролегает четкая грань.
"Чем таким может заниматься чиновник, что требует немедленного пропуска на дороге?
Ничем таким сверхсерьезным он не занимается. Лица же, которые нуждаются в безопасности и охраняются государством, ездят в сопровождении на автомобилях с ливреей", — заявил эксперт.
По мнению Шапарина, подобные нововведения вызывает «глухое раздражение» у народа — среди водителей возрастет социальное недовольство и недоверие к органам власти.
Правозащитник добавил, что ужесточением наказания в очередной раз могут воспользоваться водители, которые незаконно ставят мигалки на крыши гражданских автомобилей, чтобы быстрее объезжать пробки. По словам Шапарина, такое особенно часто встречается на дорогах Северного Кавказа.