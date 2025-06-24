Глава НАС Шапарин: штрафы за непропуск мигалок вызовут раздражение у водителей

Правительство России одобрило поправки, ужесточающие наказание за непропуск автомобилей с мигалками, не относящимся к полиции, «скорой помощи» и пожарным. Речь идет про персональный транспорт, на котором ездят чиновники и их сопровождение. Тем, кто не уступит этим автомобилям дорогу придется заплатить 7,5 тыс. рублей или распрощаться на год с правами. Юристы и правозащитники в беседе с "Газетой.Ru осудили эту инициативу.