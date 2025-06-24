Руководители «Т Плюс» приняли участие в защите дипломных проектов выпускников самарского Политеха

«Т Плюс» активно сотрудничает с СамГТУ. Тесное взаимодействие позволяет студентам приобретать не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для успешной карьеры в области энергетики. Многолетнее сотрудничество с вузом помогает теплоэнергетикам готовить профессиональные кадры, а студентам — заранее видеть свои кадровые перспективы.