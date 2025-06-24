Госдума расширила полномочия ГАИ по отзыву водительских удостоверений

ГАИ разрешили отзывать водительские удостоверения у россиян, у которых после похода в поликлинику нашлись противопоказания к вождению. Врачи сами будут направлять информацию о таких автомобилистах в МВД. Если водитель не докажет, что он здоров, то снова сесть за руль он уже не сможет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».