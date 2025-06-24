«Бобруйскагромаш» с начала года поставил в Нигерию 6,2 тыс. единиц оборудования

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Бобруйскагромаш» в этом году поставил в Нигерию 6,2 тыс. единиц оборудования, сообщил журналистам начальник управления продаж в страны дальнего зарубежья холдинга Дмитрий Самак, сообщает БЕЛТА.
«В рамках текущей программы по механизации сельского хозяйства Республики Нигерия мы поставили в этом году 6,2 тыс. единиц навесного и прицепного оборудования. Основной акцент сделан на почвообрабатывающее оборудование — плуги, бороны и окучники, а также полуприцепы тракторные для перевозки сельскохозяйственных грузов», — рассказал Дмитрий Самак.
Предприятие поставляет продукцию и в другие страны Африки. «Текущий объем поставки в Нигерию для нас рекордный. Этот рынок очень важен. Надеемся, что данная поставка поможет укрепить наши позиции на данном рынке и приведет к продовольственной безопасности этой страны», — добавил представитель холдинга.
Нигерию посещает правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем. Африканской стране переданы тысячи единиц белорусской техники. Передача сельхозтехники — практический шаг в рамках реализации первого этапа механизации сельского хозяйства Нигерии в соответствии согласованной в 2024 году дорожной карты. Этот документ заложил основу для расширения взаимодействия между странами, особенно в аграрной сфере, являющейся приоритетом для Нигерии.
В мероприятии от нигерийской стороны приняли участие Президент Нигерии Бола Тинубу, министр сельского хозяйства Абубакар Шаиб Кьяри, руководители провинций и штатов, а также ведущие фермерские хозяйства.
Как сообщили на предприятии, генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш» Олег Корсак презентовал высоким гостям линейку почвообрабатывающего оборудования и тракторных прицепов, отгруженных в Нигерию. Нигерийские партнеры дали высокую оценку белорусской сельскохозяйственной технике и подтвердили готовность продолжить взаимовыгодное сотрудничество в рамках реализации второй и третьей фаз программы механизации сельского хозяйства. -0-