«Бобруйскагромаш» с начала года поставил в Нигерию 6,2 тыс. единиц оборудования

Предприятие поставляет продукцию и в другие страны Африки. «Текущий объем поставки в Нигерию для нас рекордный. Этот рынок очень важен. Надеемся, что данная поставка поможет укрепить наши позиции на данном рынке и приведет к продовольственной безопасности этой страны», — добавил представитель холдинга.