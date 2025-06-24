Беларусь и Китай расширят сотрудничество в сфере взаимных поставок продукции деревообработки

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожная карта по развитию сотрудничества между концерном «Беллесбумпром» и Китайской ассоциацией по обороту древесины и лесопромышленной продукции на 2025−2026 годы была подписана по итогам встречи в Минске, сообщили БЕЛТА в Белорусском производственно-торговом концерне лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
Дорожной картой предусмотрено расширение сотрудничества в сфере взаимных поставок продукции деревообработки и создание благоприятных условий для развития двусторонних отношений. Подписи под документом поставили председатель концерна Александр Пшенный и президент ассоциации Ли Цзяфэн. Во встрече также принимали участие руководители Министерства лесного хозяйства и Белорусской универсальной товарной биржи.
«К вашему приезду мы подготовили очень насыщенную программу. У вас будет возможность посетить как государственные, так и частные деревообрабатывающие предприятия в разных областях республики, — отметил Александр Пшенный. — Вы сможете лично убедиться в качестве белорусской продукции, узнать все, что вас интересует».
«Китай и Беларусь — давние друзья. Надеюсь, что наши взаимоотношения в деревообрабатывающей сфере будут и впредь развиваться», — свою заинтересованность высказал и Ли Цзяфэн.
Об интересе китайских организаций к белорусской продукции деревообработки и товарам целлюлозно-бумажной промышленности свидетельствуют показатели объемов поставок в Поднебесную. Положительная динамика экспорта наблюдается уже несколько лет, есть рост и в этом году. Так, за январь — апрель 2025 года экспорт увеличился в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. -0-