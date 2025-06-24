Беларусь и Китай расширят сотрудничество в сфере взаимных поставок продукции деревообработки

Об интересе китайских организаций к белорусской продукции деревообработки и товарам целлюлозно-бумажной промышленности свидетельствуют показатели объемов поставок в Поднебесную. Положительная динамика экспорта наблюдается уже несколько лет, есть рост и в этом году. Так, за январь — апрель 2025 года экспорт увеличился в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. -0-