Беларусь и Шри-Ланка обсудили активизацию взаимодействия по торгово-экономическим проектам

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич принял копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Беларуси Шобини Каушалы Гунасекеры. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.