Беларусь и Шри-Ланка обсудили активизацию взаимодействия по торгово-экономическим проектам

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич принял копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Беларуси Шобини Каушалы Гунасекеры. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили развитие белорусско-ланкийских отношений в различных сферах с акцентом на активизацию взаимодействия по торгово-экономическим проектам.
Во время переговоров были отмечены позитивная динамика сотрудничества в области образования, а также значительный потенциал для совместной работы в сфере туризма.
Шобини Каушала Гунасекера и Сергей Лукашевич.
«Собеседники обсудили график предстоящих двусторонних мероприятий, включая планируемое проведение очередного раунда межмидовских консультаций и заседания совместной белорусско-ланкийской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству в Коломбо», — рассказали в МИД. -0-
Фото МИД.