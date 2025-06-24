Центробанк РФ повысил официальный курс доллара и евро на 25 июня

Как KP.RU писал ранее, стало известно, почему почему Центробанк действует так аккуратно и неторопливо в отношении ключевой ставки и денежно-кредитной политики в России в целом. Сообщается, что в условиях, когда есть неопределенность, есть разные риски, умеренные шаги в текущей ситуации вполне оправданы.