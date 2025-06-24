Центробанк РФ повысил официальный курс доллара и евро на 25 июня

Центральный Банк России установил на 25 июня 2025 года официальный курс доллара на уровне 78,3892 рублей, евро — до 91,737 рубля, а юаня — до 10,9657 рубля. Данная информация опубликована на официальном сайте регулятора.
Отметим, что курс американского доллара поднялся на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро, в свою очередь, повышен на 1 рубль 90 копеек, а вот курс юаня лишь на 10 копеек.
Как KP.RU писал ранее, стало известно, почему почему Центробанк действует так аккуратно и неторопливо в отношении ключевой ставки и денежно-кредитной политики в России в целом. Сообщается, что в условиях, когда есть неопределенность, есть разные риски, умеренные шаги в текущей ситуации вполне оправданы.