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Центробанк РФ повысил официальный курс доллара и евро на 25 июня

Курс евро повышен до 91,737 рубля, а доллара — до 78,39 рубля.

Источник: Комсомольская правда

Центральный Банк России установил на 25 июня 2025 года официальный курс доллара на уровне 78,3892 рублей, евро — до 91,737 рубля, а юаня — до 10,9657 рубля. Данная информация опубликована на официальном сайте регулятора.

Отметим, что курс американского доллара поднялся на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро, в свою очередь, повышен на 1 рубль 90 копеек, а вот курс юаня лишь на 10 копеек.

Как KP.RU писал ранее, стало известно, почему почему Центробанк действует так аккуратно и неторопливо в отношении ключевой ставки и денежно-кредитной политики в России в целом. Сообщается, что в условиях, когда есть неопределенность, есть разные риски, умеренные шаги в текущей ситуации вполне оправданы.