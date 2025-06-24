Кто экономит, тот зарабатывает. Почему в «Великом камне» привержены прогрессивным бизнес-процессам

Многие предприятия Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», оценив выгоду, какую сулит использование перешедших в цифру бизнес-процессов, стали активно приобщаться к ним, уже перейдя на электронную сертификацию своего производства или только запланировав такой шаг. Корреспонденты БЕЛТА стали участниками организованного Белорусской торгово-промышленной палатой пресс-тура, посвященного обсуждению преимуществ электронных сертификатов в действии, и узнали, что поощряет продвинутые производства менять сложившуюся практику.
На данный момент в «Великом камне» зарегистрированы 152 резидента из 15 стран, включая Россию, Китай, государства Европы и Америки. В этом году в их числе появились компании с капиталом из Турции и Швейцарии. Объем заявленных инвестиций превышает $1,5 млрд. Функционируют уже 55 компаний, но есть при этом важный нюанс: резиденты, желающие претендовать на предлагаемые государством существенные льготы и преференции, должны получить сертификат собственного производства, какие выдает БелТПП. До недавнего времени — в бумажном виде, а теперь еще и в электронном, что экономит время, деньги и ресурсы. Вместе с тем, несмотря на очевидные плюсы подобного решения, приобщились к нему пока единицы, оказавшиеся, по мнению заместителя председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Дениса Мелешкина, в выигрыше.
«Свою шайбу мы однозначно забили».
Первой среди резидентов «Великого камня» документы на получение электронного сертификата подала компания ООО «КарбонБелТех». Запущенное здесь производство называют уникальным, ведь предприятий, выпускающих хоккейные клюшки для спорта высоких достижений, на пространстве Евразийского экономического союза всего два: под Минском и в России, и, как признались журналистам в компании, российские конкуренты развязали серьезную борьбу за рынок. А вместе с тем клюшки отечественного бренда выделили профессиональные клубы как нашей республики, так и федерации, отметив их дизайн, легкость, баланс, надежность, прочность и управляемость в игре, как и способность выдерживать серьезные нагрузки. Почивать на лаврах, однако, производитель не планирует: заместитель генерального директора ООО «КарбонБелТех» Джан Дзянь Лин предупредил о подготовке к освоению выпуска шлемов и прочих элементов хоккейной амуниции. В пока в пустом швейном цеху, где наладят производство, журналисты и побывали.
«Все отечественные хоккейные клубы играют нашими клюшками. Да и в целом в каждой хоккейной лиге (МХЛ, ВХЛ, КХЛ) есть клубы, использующие наш спортинвентарь. Топовые профессионалы, спортсмены с мировым именем сделали нам рекламу, взяв в руки наши клюшки. Глядя на это, и самые юные хоккеисты просят родителей купить именно наши товары, — обратила внимание специалист по развитию компании Марина Тортунова. — Выражаясь иносказательно, могу заверить: свою шайбу мы однозначно забили».
Импортозамещающее производство алюминиевой тубы для фармацевтической и косметической продукции.
Навстречу цифровому будущему уверенно шагает и другой резидент индустриального парка — ООО «ЛеанГрупп Алютуб», готовящее к запуску импортозамещающее производство алюминиевой тубы для фармацевтической, косметической и других сфер. Директор предприятия Ольга Сивая объясняет: назначение в перспективе выпускаемая здесь продукция будет иметь самое широкое — для упаковывания парфюмерно-косметических средств, медицинской продукции, товаров бытовой химии и химических продуктов в пастообразном, кремообразном и гелеобразном состояниях.
Стоит заметить, что материнская компания ООО «ЛеанГрупп Алютуб» — резидент СЭЗ «Минск», и факт того, что участком для размещения нового производства был выбран именно «Великий камень», как добавил начальник управления привлечения и обслуживания инвесторов из стран Европы и Америки СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Роман Алейников, для индустриального парка знаково особо. К середине июля ООО «ЛеанГрупп Алютуб» намерено завершить инсталляцию оборудования и перейти на полноформатное производство. Следующая задача для предприятия — получение электронного сертификата.
«Всякий начальник заинтересован в том, чтобы как можно эффективнее задействовать время своих сотрудников. Сертификаты в электронном виде позволяют, кроме того, оптимизировать документооборот, — акцентировала представитель компании. — Думаю, это вписывается в тренд на экологичность, уменьшить количество бумаги в обращении — хорошая идея. Нам нравится».
«Резиденты “Великого камня” ощущают поддержку государства в виде значимых налоговых льгот».
Среди желающих получить свой электронный сертификат — и научно-производственное предприятие ООО «Дельфидиа», на протяжении многих лет обеспечивающее качественными электрохимическими датчиками работу систем измерения уровня глюкозы в крови «Сателлит», «Сателлит плюс» и «Сателлит Экспресс». Как уточнил директор предприятия Владимир Шурпач, здесь занимаются выпуском социально значимой продукции, направленной на мониторинг здоровья человека. Эти тест-полоски соответствуют международным стандартам, имеют высокую точность измерения и составляют конкуренцию известным мировым брендам.
«Больше четырех лет мы в числе резидентов парка и входим в его медицинский кластер. В “Великом камне” чувствуется поддержка государства в виде существенных налоговых льгот. Чтобы воспользоваться ими, необходимо каждый год обращаться в БелТПП с предоставлением бумажных документов за получением сертификата на работы и услуги собственного производства. Прежде мы всегда получали бумажный вариант сертификата, — прокомментировал руководитель ООО “Дельфидиа”. — Переход на применение электронных документов сократит не только сроки получения сертификата, но и наши временные и финансовые издержки».
А как работают электрохимические датчики ООО «Дельфидиа»? Благодаря капиллярной системе всасывания, полоска сама втягивает нужное количество крови. Минимальное время обработки данных капиллярной крови — 7 секунд. Нанесенные ферментативные слои обеспечивают результат, сопоставимый с лабораторными показателями. Как разъяснили в компании, основные преимущества данных систем в следующем: они портативны и дают возможность быстро и эффективно корректировать уровни глюкозы в крови, где бы пациент ни находился. К тому же биосенсоры недороги, то есть доступны для всех.
Первыми были мы — не Маск.
О стремлении получить электронный сертификат заявил и производитель моноблоков и другой компьютерной техники торговой марки «Тесла» в Беларуси — компания ООО «БелЭВМ». Кстати, здесь заявляют, что зарегистрировали свой товарный знак «Тесла» на год раньше компании Илона Маска, а назван бренд в честь сербского ученого Николы Теслы. Моноблоки компания производит с 2012 года. Ассортимент «БелЭВМ» формируют серии моноблоков, предназначенных для разных задач. Есть, например, моноблок с диагональю 30 дюймов и моноблок с нестандартным форматом экрана, позволяющим развернуть два окна. У этого резидента индустриального парка порядка 7−8 тыс. постоянных клиентов, в их числе крупные оборонные и не только предприятия, медицинские организации, госсектор.
Масштабированию получения электронных сертификатов мешают сложившиеся годами привычки.
В целом, как обозначил начальник управления привлечения и обслуживания инвесторов из стран Европы и Америки СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Роман Алейников, «Великий камень» предоставляет огромное количество существенных льгот и преференций своим резидентам. Так, они на 10 лет освобождаются от налога на прибыль с момента ее первого получения, не взимаются с них и налоги на землю и недвижимость, к ним применяется сниженный подоходный налог с физических лиц. Резиденты, кроме того, на пять лет освобождаются от уплаты налога на дивиденды с момента выплаты первых. Наконец, только в «Великом камне» действует 180-дневный безвизовый режим для работников компаний-резидентов. Одним словом, возможностей для развития предоставляется множество, вот только чтобы воспользоваться ими в полной мере, необходимо идти навстречу государству.
«Мы живем в век цифровизации, и переход на электронную сертификацию — необходимость. Главным препоном, почему такая процедура еще не стала популярной настолько, насколько могла бы, считаю менталитет, причем как представителей предприятий, так и сотрудников палаты. Мое заявление в данном случае не голословно, оно подтверждено проведенными областными отделениями торгово-промышленной палаты опросами, — подытожил заместитель председателя БелТПП Денис Мелешкин. — Мы провели в мае семинар, где постарались в деталях объяснить всю выгоду перехода на электронные сертификаты, и продолжим прилагать усилия по этому вектору. Рассчитываем, что подача документов и выдача сертификатов в электронном виде пойдет активнее, ведь не исключено, что с 1 сентября электронные сертификаты станут обязательными. К этой дате мы намерены подойти плавно, чтобы данная мера не стала шоком ни для сотрудников палаты, ни для работников компаний».
В Беларуси ежегодно выдается приблизительно 115 тыс. сертификатов происхождения и около 6,5 тыс. сертификатов собственного производства. И хоть пока в стране счет полученных сертификатов в электронном виде идет на десятки, ничто не мешает ситуации измениться в более технологичную и оптимизированную с точки зрения экономики сторону.
Вера ВАСИЛЕВСКАЯ,
фото Сергея ШЕЛЕГА,
БЕЛТА. -0-