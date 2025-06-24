Кто экономит, тот зарабатывает. Почему в «Великом камне» привержены прогрессивным бизнес-процессам

В целом, как обозначил начальник управления привлечения и обслуживания инвесторов из стран Европы и Америки СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Роман Алейников, «Великий камень» предоставляет огромное количество существенных льгот и преференций своим резидентам. Так, они на 10 лет освобождаются от налога на прибыль с момента ее первого получения, не взимаются с них и налоги на землю и недвижимость, к ним применяется сниженный подоходный налог с физических лиц. Резиденты, кроме того, на пять лет освобождаются от уплаты налога на дивиденды с момента выплаты первых. Наконец, только в «Великом камне» действует 180-дневный безвизовый режим для работников компаний-резидентов. Одним словом, возможностей для развития предоставляется множество, вот только чтобы воспользоваться ими в полной мере, необходимо идти навстречу государству.