«Лидагропроммаш» представил в Нигерии два вида сельхозтехники

Представитель компании по продвижению белорусской техники в Африке Олег Водчиц в свою очередь отметил, что подготовка к передаче техники велась не один год. «Это очень длительная процедура, потому что конкуренция на рынке в целом в Африке очень серьезная, а в Нигерии особенно. Это страна, к которой приковано внимание основных мировых игроков — производителей сельскохозяйственной техники, оборудования. У всех есть большой интерес. Население страны — около 230 млн человек. Есть большой потенциал в развитии сельского хозяйства, — рассказал Олег Водчиц. — Мы должны были продемонстрировать серьезность своих навыков, знаний и умений. Я думаю, что после сегодняшней церемонии всем станет более понятно и очевидно, почему Беларусь была выбрана в качестве партнера. В планах — продолжить поставки, организовать сборку техники».