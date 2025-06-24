24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Лидагропроммаш» представил в Нигерии два вида сельхозтехники — сеялку точного высева для кукурузы и навесной опрыскиватель с 12-метровой штангой, сообщил журналистам заместитель директора по инновационной деятельности — главный конструктор открытого акционерного общества Радион Козлов, сообщает БЕЛТА.
«Бобруйскагромаш» с начала года поставил в Нигерию 6,2 тыс. единиц оборудования.
«Это та продукция, которая с комплексом орудий и машин, поставленных нашими коллегами из Беларуси (почвообрабатывающей, прицепной техникой, зерноуборочными комбайнами, тракторами), поможет нигерийской стороне обеспечить свою продовольственную безопасность», — отметил Радион Козлов.
Он добавил, что белорусское оборудование к работе в других климатических условиях готово. «Если придерживаться культуры подготовки почвы, техника справится с задачами. Специфичность только в том, что высокие температуры и высокая влажность. Почвы тоже достаточно тяжелые, сложные, но, в принципе, при их должной подготовке сеялки без каких-либо проблем способны посеять кукурузу и обеспечить необходимый урожай», — сказал заместитель директора предприятия.
В планах обеспечить подготовку кадров, провести обучение, чтобы местные механизаторы умели работать с сеялками, опрыскивателями, другой белорусской техникой. Обучение организуют на базе сервисных центров.
Представитель компании по продвижению белорусской техники в Африке Олег Водчиц в свою очередь отметил, что подготовка к передаче техники велась не один год. «Это очень длительная процедура, потому что конкуренция на рынке в целом в Африке очень серьезная, а в Нигерии особенно. Это страна, к которой приковано внимание основных мировых игроков — производителей сельскохозяйственной техники, оборудования. У всех есть большой интерес. Население страны — около 230 млн человек. Есть большой потенциал в развитии сельского хозяйства, — рассказал Олег Водчиц. — Мы должны были продемонстрировать серьезность своих навыков, знаний и умений. Я думаю, что после сегодняшней церемонии всем станет более понятно и очевидно, почему Беларусь была выбрана в качестве партнера. В планах — продолжить поставки, организовать сборку техники».
Нигерию посещает правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем. Африканской стране переданы тысячи единиц белорусской техники. Передача сельхозтехники — практический шаг в рамках реализации первого этапа механизации сельского хозяйства Нигерии в соответствии согласованной в 2024 году дорожной картой. Этот документ заложил основу для расширения взаимодействия между странами, особенно в аграрной сфере, являющейся приоритетом для Нигерии. -0-