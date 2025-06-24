Путин поручил изучить предложения об условиях возвращения иностранных брендов

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров к июлю 2025 года рассмотреть предложения ведущих деловых объединений РФ по условиям возвращения иностранного бизнеса. Соответствующее поручение российский лидер дал по итогам состоявшейся в мае встречи с «Деловой Россией». Об этом стало известно во вторник, 24 июня.
«Правительству РФ рассмотреть предложения ведущих деловых объединений, касающиеся установления порядка согласования сделок (операций), в результате которых лица недружественных иностранных государств приобретают недвижимое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории РФ», — говорится в тексте.
Как KP.RU писал ранее, прежде чем зарубежные компании решат вернуться на российский рынок, им стоит поспособствовать отмене антироссийских санкций. Таким мнением поделился первый вице-премьер России Денис Мантуров.