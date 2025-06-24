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Путин поручил улучшить механизм налогообложения для нерезидентов РФ

Президент поручил кабмину представить предложения по улучшению механизма налогообложения для нерезидентов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поручил улучшить механизм налогообложения в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что поручение было направлено правительству России. Кабмин должен представить предложения по улучшению механизма налогообложения в стране для лиц, которые не являются налоговыми резидентами РФ.

Соответствующее поручение главы государства, опубликованное на сайте Кремля, было подготовлено по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» от 13 мая текущего года.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин поручил российскому правительству рассмотреть условия возвращения иностранного бизнеса в Россию. Предложения должны быть подготовлены кабмином к июлю текущего года.