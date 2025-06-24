Путин поручил улучшить механизм налогообложения для нерезидентов РФ

Президент России Владимир Путин поручил улучшить механизм налогообложения в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что поручение было направлено правительству России. Кабмин должен представить предложения по улучшению механизма налогообложения в стране для лиц, которые не являются налоговыми резидентами РФ.
Соответствующее поручение главы государства, опубликованное на сайте Кремля, было подготовлено по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» от 13 мая текущего года.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин поручил российскому правительству рассмотреть условия возвращения иностранного бизнеса в Россию. Предложения должны быть подготовлены кабмином к июлю текущего года.