Водитель признан в ГАИ виновным в ДТП: вправе ли требовать компенсации у невиновного водителя

Есть, конечно! В ГАИ вина водителей устанавливается с точки зрения возможности привлечения их к административной ответственности. А вот кто кому должен возместить, полиция не решает. Это значит: если второй участник происшествия не был привлечен к административной ответственности, само по себе это не свидетельствует об отсутствии его вины в причинении вам ущерба в результате ДТП.