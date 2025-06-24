Водитель признан в ГАИ виновным в ДТП: вправе ли требовать компенсации у невиновного водителя

Водитель признан в ГАИ виновным в ДТП: вправе ли он требовать компенсации ущерба у невиновного водителя? Комплекс фотовидеофиксации выявил нарушение: чем владельцу автомобиля может помочь фотография в постановлении? Инспектор ДПС оштрафовал за трещину на ветровом стекле: законно ли? Техосмотр не пройден: сколько раз за это можно наказать водителя в течение суток?
На вопросы читателей отвечает основатель Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор ТРАВИН.
Меня признали виновным в ДТП. Сначала я согласился, а потом внимательно изучил дело и понял, что второй водитель тоже виноват. Я намерен в суде требовать у него компенсации за ущерб, но адвокат говорит, что не получится, потому что в ГАИ его не признали виновным. Шансов и вправду нет?
Геннадий, г. Муром.
Есть, конечно! В ГАИ вина водителей устанавливается с точки зрения возможности привлечения их к административной ответственности. А вот кто кому должен возместить, полиция не решает. Это значит: если второй участник происшествия не был привлечен к административной ответственности, само по себе это не свидетельствует об отсутствии его вины в причинении вам ущерба в результате ДТП.
Можете смело подавать иск в суд с требованием обязать второго участника аварии возместить причиненный вам вред. В рамках гражданского дела суд обязан будет исследовать наличие или отсутствие вины каждого из участников происшествия независимо от того, привлечен ли в ГАИ за нарушение правил дорожного кто-либо из них.
И вполне может быть, что суд в той или иной степени установит вину и второго водителя. И ваше исковое заявление в таком случае может быть удовлетворено.
Как собственник автомобиля я получила постановление о штрафе за превышение скорости. Но машиной управляла не я, а мой друг. Подала в ГАИ жалобу, показала полис ОСАГО, в который он внесен, но мне сказали, что это не доказательство, ибо я тоже могла управлять. Бороться бесполезно?
Вероника, г. Москва.
Верховный суд много говорил, что доказать свою невиновность собственник транспортного средства может предоставлением, например, полиса ОСАГО, которым к управлению допущены иные лица. Вместе с тем во множестве решений того же суда говорится, что полис не является безусловным доказательством.
Да, в случае если нарушение выявлено с помощью автоматической фотовидеофиксации, доказывать свою невиновность обязаны вы как владелец транспортного средства. Но должностные лица ГАИ даже в таком случае обязаны установить лицо, совершившее нарушение.
Подавайте жалобу в суд и обратите внимание судьи на фотографию, содержащуюся в постановлении. Если изображение свидетельствует, что за рулем запечатлено лицо явно другого пола, этого более чем достаточно, чтобы производство по делу прекратить, ибо нарушение совершали не вы.
Такой же правовой механизм должен применяться и в случае, если портрет водителя на фотографии, размещенной в постановлении, и лицо владельца транспортного средства, на имя которого зарегистрирован автомобиль, не имеют выраженного сходства.
Инспектор ДПС оштрафовал меня на 500 рублей за трещину на ветровом стекле. Я пытался его убедить, что наказывать водителя можно только в случае, если такая трещина находится в зоне обзора с места водителя, а на моем стекле она была с правой стороны. Кто из нас прав?
Виталий, г. Владивосток.
Увы, оба неправы. Наказать водителя штрафом в размере 500 рублей можно в случае, если нарушен запрет, предусмотренный приложениями к ПДД, а именно: установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
Можно ли трещины на ветровом стекле считать дополнительно установленным предметом? Нет, потому что под таким предметом понимается, например, плюшевый мишка на веревочке. Можно ли трещину или скол считать неким специально нанесенным покрытием? Тоже нет, потому что под покрытием понимается прежде всего тонировочная пленка.
А потому получается, что строго по закону наказать водителя за сколы или трещину невозможно. Но это не повод мириться с разбитым стеклом и старательно избегать его ремонта.
Моя машина должна проходить техосмотр один раз в два года. Об очередной проверке я забыл и вчера попал на штраф. Буквально через пару часов история повторилась — другой инспектор тоже меня оштрафовал. А неужели на прохождение техосмотра не дается разумное время?
Петр, г. Санкт-Петербург.
Да, если вы не оформили диагностическую карту, подтверждающую допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, вам грозит наложение штрафа в размере 2000 рублей.
Однако в течение 24 часов с момента первого выявления такого правонарушения, сколько бы раз вы ни попадались инспекторам ДПС, вас нельзя привлекать к административной ответственности, ибо законом это прямо запрещено.
Вот это и есть то самое разумное время, которое дается вам на проведение техосмотра.