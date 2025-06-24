Путин поручил определиться с условиями возвращения иностранного бизнеса

Доклад об идеях российского бизнеса о порядке возвращения иностранных брендов в РФ должен быть представлен к 1 июля 2025 года.
Российское правительство обязано до июля проанализировать инициативы отечественного бизнеса, касающиеся условий возобновления деятельности зарубежных компаний на территории России. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшей в мае встречи с «Деловой Россией».
«Правительству РФ рассмотреть предложения ведущих деловых объединений, касающиеся установления порядка согласования сделок (операций), в результате которых лица недружественных иностранных государств приобретают в собственность, владение или пользование недвижимое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории РФ», — сказано в тексте поручения. Правительству поручено при необходимости учитывать соответствующие предложения российского бизнеса. Представить доклад по данному вопросу необходимо до 1 июля 2025 года.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявлял, что ведомство будет внимательно следить за процессом возвращения иностранного бизнеса в страну, чтобы обеспечить защиту интересов российских предпринимателей. По данным координатора иностранных участников КСИИ Александра Ивлева, восстановление деятельности зарубежных компаний в России ожидается с 2026 года, и уже сейчас некоторые фирмы разрабатывают соответствующие планы.
Кроме того, Путин также поручил кабмину представить предложения по трудоустройству граждан с инвалидностью. Срок исполнения поручения — 1 июля 2025 года.