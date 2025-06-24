Путин поручил определиться с условиями возвращения иностранного бизнеса

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявлял, что ведомство будет внимательно следить за процессом возвращения иностранного бизнеса в страну, чтобы обеспечить защиту интересов российских предпринимателей. По данным координатора иностранных участников КСИИ Александра Ивлева, восстановление деятельности зарубежных компаний в России ожидается с 2026 года, и уже сейчас некоторые фирмы разрабатывают соответствующие планы.