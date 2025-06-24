Путин поручил рассмотреть предложения о возвращении западных компаний в РФ

«Правительству РФ рассмотреть предложения ведущих деловых объединений, касающиеся установления порядка согласования сделок (операций), в результате которых лица недружественных стран приобретают в собственность, владение или пользование недвижимое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории России, право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ, другие права, которые позволяют определять условия управления хозяйствующими субъектами и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности», — сказано в тексте документа.