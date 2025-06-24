Путин поручил рассмотреть предложения о возвращении западных компаний в РФ

По итогам встречи с членами организации «Деловая Россия», президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству изучить предложения по упрощению условий для иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок.
В частности, глава государства поручил рассмотреть механизм согласования сделок, при которых граждане или компании недружественных стран могут приобретать недвижимость в России для ведения бизнеса.
«Правительству РФ рассмотреть предложения ведущих деловых объединений, касающиеся установления порядка согласования сделок (операций), в результате которых лица недружественных стран приобретают в собственность, владение или пользование недвижимое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории России, право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ, другие права, которые позволяют определять условия управления хозяйствующими субъектами и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности», — сказано в тексте документа.
Правительству необходимо подготовить доклад по итогам рассмотрения предложений к 1 июля 2025 года.
Вице-премьер РФ Денис Мантуров накануне заявлял, что при возвращении иностранных брендов Россия оценит ситуацию на рынке.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что возвращение западных компаний в Россию пока нереалистично.