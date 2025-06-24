МТЗ поставил в Нигерию 2 тыс. тракторов и прорабатывает организацию сборочного производства

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. МТЗ прорабатывает возможность организации сборочного производства тракторов мощностью более 120 л.с. в Нигерии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «МТЗ-Холдинга».
«Лидагропроммаш» представил в Нигерии два вида сельхозтехники «Бобруйскагромаш» с начала года поставил в Нигерию 6,2 тыс. единиц оборудования.
Минский тракторный завод поставил в Нигерию 2 тыс. тракторов BELARUS. Поставки стартовали в декабре 2024 года. Экспорт составили тракторы четырех моделей мощностью 80−90 л.с.
Как рассказал маркетинг-директор ОАО «МТЗ» Андрей Маталыцкий, который в настоящее время находится в Нигерии, прорабатываются возможности организации сборочного производства тракторов мощностью более 120 л.с.
Нигерию посещает правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем. Африканской стране переданы тысячи единиц белорусской техники. Передача сельхозтехники — практический шаг в рамках реализации первого этапа механизации сельского хозяйства Нигерии в соответствии согласованной в 2024 году дорожной картой. -0-