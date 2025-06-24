Центробанк повысил курс доллара на 25 июня до 78,39 рубля

Центробанк установил на среду, 25 июня, официальные курсы доллара и евро, они оказались выше предыдущих показателей, следует из данных на сайте регулятора.
Так, курс американской валюты был установлен на уровне 78,3892 рубля, что на 10 копеек выше показателя вторника, 24 июня (78,29 рубля). Курс евро достиг 91,737 рубля, что на 1,9 рубля превышает предыдущий показатель (89,84 рубля).
Курс юаня вырос на 10 копеек, поднявшись до 10,9657 рубля.
Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru предположил, что в последующие две недели курс доллара может упасть ниже 75 рублей, но ненадолго.