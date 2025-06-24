Нацбанк ощутимо повысил курс евро и курс доллара на 25 июня

Национальным банком изменены курсы валют на 25 июня 2025 года, среду. Так, курс доллара и курс евро довольно заметно подросли, а курс российского рубля понизился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 25 июня, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9766 белорусского рубля, 1 евро — 3,4537 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7697 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими во вторник, 24 июня, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля стал ниже. Сильнее других при этом в сторону увеличения скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0087 белрубля, курс евро повысился на 0,0490 белрубля, а курс российского рубля снизился на 0,0114 белрубля.
Тем временем в МВД, сказали, что в Минске задержаны три человека, перевозившие 500 тысяч рублей в сумках.