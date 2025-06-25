В европейской стране перешли на четырехдневную рабочую неделю

По словам министра труда Агнешки Дземянович-Бонк, детали и условия эксперимента будут представлены до конца июня текущего года. Тем временем некоторые муниципалитеты уже начали внедрять сокращённый график работы без ожидания официальных законодательных решений. Так, мэрия Влоцлавека с сентября прошлого года перешла на 35-часовую рабочую неделю. Аналогичный опыт с марта проводит Свебодзин, а с июля к ним присоединится Щецинек, где сотрудники будут работать по 35 часов в неделю с выходными по пятницам или понедельникам.