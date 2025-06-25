В европейской стране перешли на четырехдневную рабочую неделю

В Польше в ближайшие месяцы стартует эксперимент по внедрению сокращённой рабочей недели. Проект, инициированный Министерством семьи, труда и социальной политики, предполагает участие компаний, органов местного самоуправления и НКО, готовых временно перейти на одну из следующих моделей: 35-часовую рабочую неделю, четырёхдневную рабочую неделю вместо пяти дней или расширенные отпуска. Главное условие — сохранение текущего уровня заработной платы. Планируется, что новые правила вступят в силу к 2027 году.
По словам министра труда Агнешки Дземянович-Бонк, детали и условия эксперимента будут представлены до конца июня текущего года. Тем временем некоторые муниципалитеты уже начали внедрять сокращённый график работы без ожидания официальных законодательных решений. Так, мэрия Влоцлавека с сентября прошлого года перешла на 35-часовую рабочую неделю. Аналогичный опыт с марта проводит Свебодзин, а с июля к ним присоединится Щецинек, где сотрудники будут работать по 35 часов в неделю с выходными по пятницам или понедельникам.
Согласно исследованию Personnel Service, 43% компаний поддерживают идею сокращённой недели при условии сохранения полной оплаты труда, тогда как 40% выступают против. Среди работников преобладает положительное отношение к четырёхдневной рабочей неделе: особенно активно её поддерживают молодые сотрудники в возрасте 18−24 лет, но даже среди работников старше 55 лет уровень поддержки достигает 52%. Наиболее предпочтительным вариантом для 54% опрошенных является 32-часовая рабочая неделя (4 дня по 8 часов), тогда как только 27% согласны работать по 10 часов в день.
Вместе с тем, поляки выражают опасения по поводу возможных негативных последствий изменений. Чаще всего звучат страхи снижения заработной платы в будущем (42%) и увеличения интенсивности труда (38%). Каждый четвёртый сотрудник (28%) беспокоится о сложностях в организации работы, а 18% опасаются повышенного стресса из-за необходимости выполнять прежний объём задач за меньшее время. При этом 23% респондентов не видят никаких рисков в переходе на сокращённую рабочую неделю.
До этого сообщалось, что Россия со временем может перейти на четырехдневную рабочую неделю.