В ЛДПР предложили обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей

«ЛДПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в программу семейной ипотеки, установив размер ставки по ней в зависимости от количества детей в семье: 6% для семьи с одним ребенком, 3% для семьи с двумя детьми, 0% для семьи с тремя и более детьми», — пояснил Слуцкий.