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В ЛДПР предложили обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей

Слуцкий предложил Мишустину обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных.

Источник: Комсомольская правда

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с инициативой об обнулении процентной ставки по семейной ипотеке для родителей с тремя и более детьми. Копия соответствующего обращения имеется в редакции ТАСС.

«ЛДПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в программу семейной ипотеки, установив размер ставки по ней в зависимости от количества детей в семье: 6% для семьи с одним ребенком, 3% для семьи с двумя детьми, 0% для семьи с тремя и более детьми», — пояснил Слуцкий.

Как говорится в обращении, хотя программа семейной ипотеки доступна для семей с двумя и более детьми, текущие условия кредитования, включая 6-процентную ставку и обязательный 20-процентный первоначальный взнос, существенно затрудняют приобретение жилья для многодетных семей, даже с учетом предусмотренных государственных мер поддержки.

Накануне специалист в сфере недвижимости Руслан Сырцов рассказал, что цены на жилье в новостройках могут вырасти на 10% в этом году.

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