Жителям Хабаровского края дадут больше времени на оплату ЖКХ

В Хабаровском крае, как и по всей России, с 1 марта 2026 года изменятся сроки оплаты коммунальных услуг. Согласно новому закону, который подписал президент Владимир Путин, предельный срок оплаты ЖКХ будет сдвинут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Это значит, что у жителей края будет на пять дней больше, чтобы внести платеж без риска штрафов и пеней.
Помимо этого, позже будут приходить и платёжки. Если раньше управляющие компании должны были направлять их до 1-го числа месяца, теперь они обязаны сделать это не позднее 5-го числа.
Также в законе прописана обязанность судебных приставов публиковать данные об исполнительных производствах по долгам за коммуналку. А в единую информационную систему ЖКХ будут добавляться сведения о домах: от техсостояния до разрешений на ввод в эксплуатацию.
Внимание к коммунальной теме растёт: ранее Минстрой предложил увеличить плату за воду для тех, кто до сих пор не установил счётчики. Коэффициент для расчёта по нормативу хотят поднять с 1,5 до 3 — вдвое.
Изменения направлены на повышение прозрачности и порядка в сфере ЖКХ, сообщает РБК.