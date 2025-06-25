Жителям Хабаровского края дадут больше времени на оплату ЖКХ

В Хабаровском крае, как и по всей России, с 1 марта 2026 года изменятся сроки оплаты коммунальных услуг. Согласно новому закону, который подписал президент Владимир Путин, предельный срок оплаты ЖКХ будет сдвинут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Это значит, что у жителей края будет на пять дней больше, чтобы внести платеж без риска штрафов и пеней.