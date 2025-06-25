Россиянам напомнили, кому положены субсидии на оплату ЖКХ

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются российским гражданам, у которых расходы на ЖКХ превышают установленный процент от общего дохода семьи. Как пояснил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в приоритетном порядке такая поддержка оказывается пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям, инвалидам, а также семьям участников специальной военной операции.