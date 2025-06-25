Россиянам напомнили, кому положены субсидии на оплату ЖКХ

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются российским гражданам, у которых расходы на ЖКХ превышают установленный процент от общего дохода семьи. Как пояснил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в приоритетном порядке такая поддержка оказывается пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям, инвалидам, а также семьям участников специальной военной операции.
«Право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ имеют граждане Российской Федерации, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи. Получателями могут быть как собственники жилья, так и наниматели по договорам социального найма», — сказал Якубовский.
Депутат пояснил, что согласно федеральным нормативам, семья может претендовать на субсидию, если ее затраты на коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода.
Депутат акцентировал, что оформить субсидию возможно несколькими способами: через Госуслуги, МФЦ или в территориальном органе соцзащиты по месту регистрации.
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