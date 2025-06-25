Раскрыто, кому в России дадут субсидию на оплату ЖКХ

Право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ имеют граждане Российской Федерации, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают установленную долю от совокупного дохода семьи. Получателями могут быть как собственники жилья, так и наниматели по договорам социального найма. В первую очередь это пенсионеры, малоимущие семьи, многодетные, инвалиды, а также семьи участников СВО, если они соответствуют критериям нуждаемости, сообщили в Госдуме. Об этом пишет РИА Новости.