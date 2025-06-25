На Большом Уссурийском острове улучшат качество сотовой связи

— Наличие телекоммуникационной инфраструктуры имеет ключевое значение для развития островной территории. Предполагается строительство объектов, необходимых для подключения различных объектов к фиксированной и мобильной связи: базовых станций, волоконно-оптической линии и узлов связи. Вопрос развития связи на Большом Уссурийском острове имеет большое значение: наличие мобильной связи и доступа к интернету упростит и ускорит решение многих вопросов уже сейчас — на этапе строительства и логистики. В дальнейшем это станет одним из аргументов для привлечения инвесторов и бизнеса, — сообщили в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края.