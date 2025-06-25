На Большом Уссурийском острове улучшат качество сотовой связи

В министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края совместно с операторами обсудили вопрос создания и развития телекоммуникационной инфраструктуры на территории Большого Уссурийского острова. В частности, запланирована прокладка волоконно-оптических линий связи и строительство новых базовых станций для сотовой связи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В регионе начали реализовывать масштабный проект по развитию острова, который укрепит экономические связи России с Азией. В соответствии с утверждённой вице-премьером Юрием Трутневым «дорожной картой» определён ряд мероприятий по развитию инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов. Инициативы предусматривают сотрудничество с Китайской Народной Республикой.
В рамках этой работы губернатор Дмитрий Демешин на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве между Министерством транспорта Российской Федерации и правительством Хабаровского края. Документ предусматривает строительство подъездной автомобильной дороги, создание насыпной площадки для размещения инфраструктуры пограничного, таможенного и других видов контроля в пункте пропуска. Реконструкция самого пункта пропуска также входит в планы сторон.
— Наличие телекоммуникационной инфраструктуры имеет ключевое значение для развития островной территории. Предполагается строительство объектов, необходимых для подключения различных объектов к фиксированной и мобильной связи: базовых станций, волоконно-оптической линии и узлов связи. Вопрос развития связи на Большом Уссурийском острове имеет большое значение: наличие мобильной связи и доступа к интернету упростит и ускорит решение многих вопросов уже сейчас — на этапе строительства и логистики. В дальнейшем это станет одним из аргументов для привлечения инвесторов и бизнеса, — сообщили в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края.
Участники совещания договорились проводить поэтапную работу по улучшению качества покрытия сетями связи как на территории Большого Уссурийского острова, так и на прилегающих автомобильных дорогах.