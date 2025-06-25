Приморский парламент пересмотрел параметры краевого бюджета

Как отметила председатель правительства Приморья Вера Щербина, поправки коснулись как доходной, так и расходной частей. В результате уточнения безвозмездных поступлений из федерального бюджета общие доходы снижены до 236,4 млрд рублей — на 13 млн меньше прежнего уровня. Расходы также сокращены — до 271,4 млрд рублей, что позволило уменьшить дефицит до 35 млрд.
По словам председателя комитета по бюджетно-налоговой политике Галуста Ахояна, изменения затронули 13 из 20 действующих государственных программ. По шести ассигнования увеличены, по семи — урезаны. Корректировки связаны с итогами исполнения бюджета в первом полугодии и необходимостью переноса части расходов на 2026 год.
Среди направлений с увеличенным финансированием — физическая культура и спорт (+121 млн рублей на создание стрелкового центра «Восток»), соцподдержка (+90 млн), экономика (+84 млн), туризм (+49 млн), газоснабжение и энергетика (+39 млн). Дополнительные средства направят на помощь семьям с детьми при погашении ипотеки, развитие Владивостока как административного центра, создание филиала центра «Россия», строительство газопровода и другие нужды.
В то же время наибольшее сокращение коснулось программ образования (минус 491 млн рублей) и охраны природы (минус 413 млн). В основном это связано с переносом сроков крупных объектов адресной инвестиционной программы — школ, гидросооружений и прочих строек. По непрограммным направлениям расходы уменьшены на 326 млн рублей. За счет экономии на обслуживании госдолга увеличен резервный фонд, который пойдет на помощь гражданам и подготовку выборов в новые муниципальные образования.
По словам спикера краевого парламента Антона Волошко, корректировка краевого бюджета происходит практически на каждом заседании Законодательного Собрания, и почти всегда это связано с поступлением дополнительных средств — собственных доходов либо федеральных денег.
«Мы корректируем бюджет по многим направлениям, и в целом идет снижение затрат. Но хочу отметить, что это экономия по тем направлениям, которые в силу разных причин не могут быть выполнены в момент. При этом это вовсе не означает, что реализация планов по социально-экономическому развитию региона останавливается. Бюджет — живой документ, который работает на благо приморцев», — отметил Антон Волошко.