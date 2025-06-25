Приморский парламент пересмотрел параметры краевого бюджета

«Мы корректируем бюджет по многим направлениям, и в целом идет снижение затрат. Но хочу отметить, что это экономия по тем направлениям, которые в силу разных причин не могут быть выполнены в момент. При этом это вовсе не означает, что реализация планов по социально-экономическому развитию региона останавливается. Бюджет — живой документ, который работает на благо приморцев», — отметил Антон Волошко.