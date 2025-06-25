Россиянам назвали признаки мошенничества при сделках с жильем

Частые перепродажи недвижимости за короткий период могут свидетельствовать о мошеннических схемах или попытке скрыть юридические проблемы с объектом. Об пояснили в Федеральной нотариальной палате для РИА Новостей.
«При сделках с недвижимостью может насторожить недолгий срок владения объекта в собственности. За этим может крыться попытка быстро перепродать жилье, полученное незаконно», — рассказали в Палате.
В палате подчеркнули, что нотариусы оперативно обнаруживают подобные скрытые риски при проверке сделки, часто к удивлению покупателей.
Специалисты также предупредили о необходимости осторожности при проведении расчетов — не следует полагаться на устные договоренности или простые расписки. Наиболее безопасный вариант — использование нотариального депозита, который гарантирует передачу средств продавцу только после полного выполнения всех условий сделки.
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