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Россиянам назвали признаки мошенничества при сделках с жильем

ФНП: недолгий срок владения объектом может быть признаком аферы при сделке.

Источник: Комсомольская правда

Частые перепродажи недвижимости за короткий период могут свидетельствовать о мошеннических схемах или попытке скрыть юридические проблемы с объектом. Об пояснили в Федеральной нотариальной палате для РИА Новостей.

«При сделках с недвижимостью может насторожить недолгий срок владения объекта в собственности. За этим может крыться попытка быстро перепродать жилье, полученное незаконно», — рассказали в Палате.

В палате подчеркнули, что нотариусы оперативно обнаруживают подобные скрытые риски при проверке сделки, часто к удивлению покупателей.

Специалисты также предупредили о необходимости осторожности при проведении расчетов — не следует полагаться на устные договоренности или простые расписки. Наиболее безопасный вариант — использование нотариального депозита, который гарантирует передачу средств продавцу только после полного выполнения всех условий сделки.

Ранее KP.RU писал о новом способе обмана россиян — теперь мошенники научились использовать пробелы в правовых знаниях у самозанятых граждан.