Россиянам назвали признаки мошенничества при сделках с жильем

Специалисты также предупредили о необходимости осторожности при проведении расчетов — не следует полагаться на устные договоренности или простые расписки. Наиболее безопасный вариант — использование нотариального депозита, который гарантирует передачу средств продавцу только после полного выполнения всех условий сделки.