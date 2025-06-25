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Как будут развивать единый финрынок ЕАЭС, рассказали в Москве

АСТАНА, 25 июн — Sputnik. Как развивать дальше единый для Евразийского экономического союза финансовый рынок, обсудили в штаб-квартире ЕЭК.

Источник: Пресс-служба ЕЭК

Здесь состоялось заседание Консультативного комитета по финансовым рынкам при Коллегии ЕЭК под председательством министра по экономике и финансовой политике Комиссии Бахыта Султанова.

Участники одобрили отчет о работе по гармонизации законодательства государств ЕАЭС в сфере финансового рынка за 2024 год.

Формирование гармонизированных требований к регулированию и надзору в сфере финансовых рынков является одним из необходимых условий создания общего финансового рынка ЕАЭС.

отметил Бахыт Султанов

Новая редакция проекта распоряжения ВЕЭС, которую обсудили на заседании, предусматривает изменение сроков гармонизации законов в странах-участницах ЕАЭС, а еще — возможность регулировать работу финрынков на разных уровнях.

Участники совещания согласились с рекомендациями комиссии по требованиям к брокерам на рынке ценных бумаг и допуску страховых организаций на общий финансовый рынок ЕАЭС, рассмотрели проект доклада о рейтинговой отрасли государств Союза.