Экономист Балынин рассказал, какие льготы положены предпенсионерам в РФ

Предпенсионеры в России освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога. Подробнее об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога для граждан, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года», — сказал экономист.
Балынин отметил, что льгота в части налога на имущество распространяется не на один объект недвижимости, а на один объект каждого типа: например, на одну квартиру, на один дом, на один гараж/машино-место, на одно хозяйственное сооружение, имеющее площадь до 50 кв. метров, и расположенное на земельном участке и др.
В части земельного налога льгота действует на земельные участки площадью до 6 соток, если площадь больше, то налог придется платить только за превышение.
Предпенсионеры могут воспользоваться этими льготами, подав заявление лично в налоговый орган или на сайте ФНС России.
Ранее Балынин рассказал, кому повысят пенсии с 1 июля.