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Экономист Балынин рассказал, какие льготы положены предпенсионерам в РФ

Для получения льгот предпенсионерам нужно подать заявление в налоговую.

Источник: Аргументы и факты

Предпенсионеры в России освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога. Подробнее об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога для граждан, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года», — сказал экономист.

Балынин отметил, что льгота в части налога на имущество распространяется не на один объект недвижимости, а на один объект каждого типа: например, на одну квартиру, на один дом, на один гараж/машино-место, на одно хозяйственное сооружение, имеющее площадь до 50 кв. метров, и расположенное на земельном участке и др.

В части земельного налога льгота действует на земельные участки площадью до 6 соток, если площадь больше, то налог придется платить только за превышение.

Предпенсионеры могут воспользоваться этими льготами, подав заявление лично в налоговый орган или на сайте ФНС России.

Ранее Балынин рассказал, кому повысят пенсии с 1 июля.