Экономист Балынин рассказал, какие льготы положены предпенсионерам в РФ

Балынин отметил, что льгота в части налога на имущество распространяется не на один объект недвижимости, а на один объект каждого типа: например, на одну квартиру, на один дом, на один гараж/машино-место, на одно хозяйственное сооружение, имеющее площадь до 50 кв. метров, и расположенное на земельном участке и др.