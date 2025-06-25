Журналисты обвинили Китай в экспорте новых автомобилей под видом подержанных

Местные органы власти стимулируют эту практику, так как выполнение плановых показателей напрямую влияет на карьеру чиновников и финансирование регионов. Экспортёры покупают новые автомобили, оформляют их на китайские номера и сразу переоформляют как подержанные для отправки за границу, что искусственно увеличивает статистику продаж и ВВП.