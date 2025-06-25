Журналисты обвинили Китай в экспорте новых автомобилей под видом подержанных

Такие авто с нулевым пробегом преимущественно попадают на рынки России, стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Эта схема позволяет китайским производителям демонстрировать рост и одновременно избавляться от нереализуемых внутри страны запасов. Данные выводы основаны на изучении государственных документов и интервью с представителями дилерских сетей и автомобильных торговцев.
«Это результат ценовой войны, которая длилась почти четыре года и вынудила компании отчаянно искать любые возможности для продажи», — отметил основатель консалтинговой компании Sino Auto Insights из Мичигана Ту Ле.
Местные органы власти стимулируют эту практику, так как выполнение плановых показателей напрямую влияет на карьеру чиновников и финансирование регионов. Экспортёры покупают новые автомобили, оформляют их на китайские номера и сразу переоформляют как подержанные для отправки за границу, что искусственно увеличивает статистику продаж и ВВП.
Внимание к схеме обострилось после критики главы Great Wall Motor и публикации в партийной газете People’s Daily, осудившей продажу «подержанных» машин с нулевым пробегом внутри страны. Китайский автопром сталкивается с переизбытком производства, затяжной ценовой войной на внутреннем рынке и обвинениями в демпинге за рубежом.
Ранее Life.ru писал, что в Россию начали поставлять автомобили, которые не пользуются спросом на внутреннем рынке Китая. Сейчас на китайских онлайн-платформах, специализирующихся на продаже подержанных машин, предлагается множество «странных» авто с минимальным пробегом.